Ricorso del Senegal contro la decisione finale della Coppa delle Nazioni

Il Senegal ha presentato un ricorso contro la decisione finale relativa alla Coppa delle Nazioni. La questione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui passaggi successivi. La decisione ha generato reazioni nel mondo del calcio, mentre le autorità competenti stanno valutando le prossime mosse. La disputa riguarda aspetti regolamentari e procedure adottate nel corso della competizione.

2026-03-25 18:45:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il Senegal ha ufficialmente presentato ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport (CAS) in seguito alla sorprendente decisione di privare la nazione del titolo di Coppa d’Africa. La Confederazione del calcio africano (CAF) ha annunciato che il titolo è stato assegnato al Marocco quasi due mesi dopo la controversa finale vinta dal Senegal grazie al gol vincente di Pape Gueye ai supplementari. Tuttavia, ciò è avvenuto in seguito a scene straordinarie che hanno visto il Senegal rifiutarsi di giocare dopo che il Marocco, paese ospitante del torneo, ha ricevuto un rigore molto controverso nei tempi di recupero. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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