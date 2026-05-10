Paternò evade dai domiciliari | aveva in casa munizioni e videosorveglianza abusiva

I Carabinieri hanno effettuato un controllo nell’abitazione di un uomo di 39 anni, che si trovava agli arresti domiciliari. Durante la perquisizione, sono state trovate munizioni e un sistema di videosorveglianza installato senza autorizzazione. L’uomo è stato trovato fuori dal suo domicilio e denunciato per evasione. Sono in corso ulteriori verifiche sulle armi e le apparecchiature sequestrate.

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