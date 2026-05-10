Paternò evade dai domiciliari | aveva in casa munizioni e videosorveglianza abusiva
I Carabinieri hanno effettuato un controllo nell’abitazione di un uomo di 39 anni, che si trovava agli arresti domiciliari. Durante la perquisizione, sono state trovate munizioni e un sistema di videosorveglianza installato senza autorizzazione. L’uomo è stato trovato fuori dal suo domicilio e denunciato per evasione. Sono in corso ulteriori verifiche sulle armi e le apparecchiature sequestrate.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli dei Carabinieri nell’abitazione del 39enne. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Paternò, con il supporto del Nucleo Cinofili di Nicolosi e dello Squadrone Eliportato Carabinieri “Sicilia”, hanno denunciato a piede libero un uomo di 39 anni residente nel comune etneo. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, è ritenuto responsabile di evasione e detenzione abusiva di munizioni, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. L’operazione rientra nei servizi di controllo del territorio predisposti dall’Arma per monitorare i soggetti sottoposti a misure restrittive, con particolare attenzione al rispetto delle disposizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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