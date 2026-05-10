Pastore trova il gregge massacrato dai lupi sopra il Lago di Como | l’unica capra sopravvissuta salvata dai vigili del fuoco nel dirupo
Un pastore ha scoperto il suo gregge di capre ucciso dai lupi in una zona sopra il Lago di Como. Tra gli animali trovati morti ci sono anche capre, alcune delle quali sono state trovate sul terreno, mentre una capra è rimasta in vita, salvata dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. La capra si trovava in un dirupo, dove si era rifugiata in cerca di salvezza.
Una scena devastante, tra animali morti, sangue e una capra rimasta viva per miracolo dopo essere precipitata in un dirupo nel tentativo disperato di salvarsi dal branco di lupi. È quanto accaduto ieri pomeriggio ad Arzeno, in Alto Lago, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un.🔗 Leggi su Quicomo.it
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