Tuttofood Mozzarella di Bufala e Pasta di Gragnano raccontano la cucina italiana patrimonio Unesco

Durante l’evento Tuttofood, la mozzarella di bufala e la pasta di Gragnano sono state protagoniste di un racconto sulla cucina italiana riconosciuta come patrimonio Unesco. La mozzarella di bufala e la pasta di Gragnano vengono presentate come simboli rappresentativi della tradizione culinaria del paese. La manifestazione ha messo in evidenza il legame tra questi prodotti e l’identità gastronomica italiana.

Ci sono pochi simboli capaci di raccontare l’Italia nel mondo con la stessa forza della pasta e della mozzarella di bufala. Ed è proprio da qui che prende vita il racconto che il Consorzio Mozzarella di Bufala Campana DOP e il Consorzio Pasta di Gragnano IGP porteranno a Tuttofood (11–14 maggio.🔗 Leggi su Casertanews.it

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