Passa il Giro d’Italia viabilità rivoluzionata

Domenica 17 maggio il passaggio della nona tappa del Giro d’Italia 2026, da Cervia a Corno alle Scale, attraverserà il territorio di San Lazzaro di Savena. La strada sarà interessata dai ciclisti e dalla carovana della corsa, con ripercussioni sulla viabilità locale. Le autorità hanno predisposto interventi per gestire il traffico e garantire la sicurezza durante il transito della carovana. La zona sarà soggetta a restrizioni e deviazioni temporanee.

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Domenica 17 maggio il territorio di San Lazzaro di Savena sarà interessato dal passaggio della nona tappa del Giro d’Italia 2026, Cervia–Corno alle Scale. Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione sportiva, dalle 12 e fino alle 15, saranno previste modifiche temporanee alla circolazione lungo il tracciato interessato dalla gara e dal passaggio della carovana del Giro. Le strade interessate resteranno chiuse a partire da due ore e mezzo prima del passaggio della corsa secondo le disposizioni delle autorità competenti. Il passaggio dei corridori nel territorio sanlazzarese è previsto tra le 14.20 e le 15. Ecco le principali modifiche alla viabilità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Passa il Giro d’Italia, viabilità rivoluzionata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Perugia in caos: viabilità rivoluzionata fino a giugno Favara si ferma per Gabriele, negozi chiusi e viabilità rivoluzionata: ecco come muoversiFavara si prepara a vivere una giornata di dolore e raccoglimento per l’ultimo saluto a Gabriele Vaccaro.