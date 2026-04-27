Favara si ferma per Gabriele negozi chiusi e viabilità rivoluzionata | ecco come muoversi

A Favara, oggi, i negozi sono chiusi e le strade sono state modificate per permettere un corteo funebre in occasione dell’ultimo saluto a Gabriele Vaccaro. La città si ferma per rispettare il momento di commozione, con la viabilità rivolta a facilitare il passaggio dei partecipanti. La comunità si riunisce per rendere omaggio alla persona scomparsa, in una giornata di lutto e ricordo.

Favara si prepara a vivere una giornata di dolore e raccoglimento per l’ultimo saluto a Gabriele Vaccaro. Il sindaco Antonio Palumbo, in questa giornata di lutto cittadino, lunedì 27 aprile, ha disposto una serie di misure straordinarie che riguardano viabilità, attività commerciali e.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Desertificazione commerciale, in 13 anni chiusi 120 negozi in centro. Ecco l'analisi di ConfcommercioLatina tiene bene, è terzultima su 120 comuni nella classifica stilata nell’analisi “Città e demografia d’impresa”. Leggi anche: Perugia in caos: viabilità rivoluzionata fino a giugno Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Omicidio Gabriele Vaccaro: Favara si ferma per la fiaccolata, un cuore di luci contro la violenza; Favara si ferma per l’ultimo saluto a Gabriele: lunedì alle ore 15:30 i funerali nella Chiesa Madre; Favara si ferma per l’ultimo saluto a Gabriele Vaccaro: lunedì i funerali nella Chiesa Madre; L’estremo saluto a Gabriele Vaccaro: lunedì Favara si ferma per il funerale in Chiesa Madre. Favara si ferma per Gabriele, negozi chiusi e viabilità rivoluzionata: ecco come muoversiIl sindaco Antonio Palumbo ha deciso: oltre alla sospensione delle manifestazioni pubbliche, ci saranno limitazioni al traffico nelle principali vie del centro con l'invito alle attività commerciali a ... agrigentonotizie.it Favara si stringe nel dolore: oggi l’addio a Gabriele Vaccaro, attesa una folla per i funeraliUn’intera comunità si ferma per salutare Gabriele Vaccaro, il giovane di 25 anni tragicamente scomparso. Le esequie si svolgeranno nel pomeriggio, alle 15:30, nella Chiesa Madre di Favara, dove è prev ... scrivolibero.it Domani Favara si stringe nel silenzio e nel ricordo di Gabriele Vaccaro, in una giornata di lutto cittadino che segna profondamente l’intera comunità. Un momento di raccoglimento e partecipazione che unisce tutti nel rispetto e nell’affetto. Leggi l’articolo co - facebook.com facebook