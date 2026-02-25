Perugia in caos | viabilità rivoluzionata fino a giugno

Perugia si prepara a vivere un’altra stagione di cantieri aperti. Il progetto Metrobus, che promette di rivoluzionare la mobilità urbana, ha ottenuto una nuova proroga che cambierà la vita ai cittadini fino al prossimo giugno. Le modifiche alla viabilità, già in atto, si estenderanno con nuove disposizioni che coinvolgono viali e strade strategiche. Ma cosa significa concretamente vive e lavora in città? Il Comune ha accolto la richiesta dell’impresa incaricata dei lavori, prolungando i tempi di realizzazione del Bus Rapid Transit che collegherà Castel del Piano a Fontivegge. Una decisione necessaria per garantire sicurezza e fluidità del traffico durante le fasi più delicate dell’opera, ma che impone ai perugini di riorganizzare le proprie abitudini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche:

Viabilità rivoluzionata per il cantiere del Ponte del Gatto: le novità per cittadini e attività

L'annuncio di Francesco Baldelli: «Entro giugno completeremo l'ultimo tratto dell'Ancona-Perugia»

Temi più discussi: Traffico in tilt alle porte di Perugia, chiuso il raccordo. Caos anche sulla Ss75 | Aggiornamenti; La minoranza attacca: Caos cantieri sia priorità; Cantieri lenti sulla E45: caos e rabbia nel nodo di Perugia.

Perugia – Incredibile incidente sul raccordo Bettolle, auto si ribalta e prende fuoco: il conducente quasi illesoUn vero e proprio miracolo all'ingresso della galleria Volumni dove l'auto si è rigirata più volte per poi schiantarsi e prendere addirittura fuoco PERUGIA - ... etrurianews.it

Perugia, camion in fiamme sul raccordo. Traffico e codeCamion in fiamme sul raccordo Perugia-Bettolle in direzione Sud e all’altezza dello svincolo per la E45 in direzione Terni-Roma. Illeso l’autotrasportatore che era al volante del mezzo pesante e che è ... umbria24.it

Traffico in tilt alle porte di Perugia, chiuso il raccordo. Caos anche sulla Ss75 | Aggiornamenti #tuttoggi #Cronaca #Perugia #anas #evidenza #incidente #ospedalicchio #perugia #raccordo #scoop #subter | http://ow.ly/GtZa106uIjN - facebook.com facebook

20 anni fa da Perugia scompariva Sonia Marra. Un caso rimasto irrisolto nonostante un processo e l'ombra di un giro torbido di droga e sesso. LEGGI L'ARTICOLO x.com