Pascale e i Gay Conservatori Liberali | sfida al monopolio della sinistra

Pascale e i Gay Conservatori Liberali hanno presentato una proposta che mira a modificare le normative sui diritti civili, distinguendosi dal modello del DDL Zan. La discussione riguarda il modo in cui il centrodestra può affrontare queste questioni senza adottare l’approccio tradizionalmente associato alla sinistra. La proposta si concentra su aspetti specifici delle norme sui diritti civili, cercando di trovare un equilibrio tra tutela e libertà.

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