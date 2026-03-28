L'ex compagna di un noto politico ha annunciato la sua partecipazione al primo evento di un'associazione chiamata Gay Conservatori Liberali. L'organizzazione si definisce come un gruppo di persone che sostengono i valori conservatori e liberali, ma non si riconosce nella comunità LGBT. L'evento si terrà in una città italiana e vedrà la partecipazione di vari rappresentanti dell'associazione.

Francesca Pascalenuova icona di Gay Conservatori Liberali. A lei è stato infatti affidato il lancio del primo evento dell’associazione, che si terrà a Quarto, in provincia di Napoli, a giugno, mese che ormai da anni è dedicato al Pride. Questo nuovo movimento di destra non si riconosce nella comunità LGBTQ+, ritenendola“woke e di sinistra”e punta a sfilarle“il monopolio dei diritti civili”. L’ex compagna diSilvio Berlusconiha annunciato la sua partecipazione all’evento di Gay Conservatori Liberali con un video sulla sua pagina Instagram, specificando che “il dibattito entra finalmente nella logica e non soltanto nella propaganda woke“. Poi ha fattoun elogio dei valori liberali nei quali si identifica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Francesca Pascale testimonial di Gay Conservatori Liberali: l’associazione che non si riconosce nella comunità Lgbt

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