Francesca Pascale, ex compagna di una figura politica di rilievo, ha annunciato la sua adesione a un movimento politico dedicato ai diritti civili. Prevede di organizzare il primo evento ufficiale di questa associazione, che si rivolge a un partito di centrodestra. La decisione di Pascale segna un passo importante per il movimento, che si presenta come un punto di riferimento per le istanze dei diritti civili all’interno del panorama politico.

Francesca Pascale appoggia il movimento dei Gay Conservatori Liberali. L’ex compagna di Silvio Berlusconi ha espresso il suo sostegno al movimento per i diritti degli omosessuali nato da una pagina Instagram. Non si tratta di un partito, ha specificato Pascale su Instagram, ma di una associazione. Francesca Pascale sostiene i Gay Conservatori Liberali Pascale: “Il centrodestra apre ai diritti civili” A giugno il primo evento del movimento Gay Conservatori Liberali Francesca Pascale sostiene i Gay Conservatori Liberali Francesca Pascale ha ricevuto l’incarico per organizzare il primo evento dell’associazione, che si terrà a Quarto, in provincia di Napoli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Francesca Pascale sostiene il movimento Gay Conservatori Liberali: “Centrodestra apre ai diritti civili”

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