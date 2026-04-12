Furto al Tardini Palmeri furioso | il messaggio social su Parma-Napoli è da non credere

Dopo il pareggio tra Parma e Napoli, il giornalista Tancredi Palmeri ha pubblicato un messaggio sui social che ha suscitato reazioni tra i tifosi napoletani. Nel suo post, Palmeri ha espresso un commento che ha attirato molta attenzione, provocando discussioni tra i sostenitori del Napoli. La sua opinione ha acceso un dibattito online, con alcuni fan che hanno criticato le sue parole e altri che le hanno difese.

Tancredi Palmeri provoca ancora la tifoseria del Napoli con un post spiazzante riguardo la partita pareggiata dagli azzurri contro il Parma. Secondo il giornalista, l’intervento con la mano di Buongiorno era da punire col rigore, definendo questo addirittura un “furto”. Incredibile Palmeri: “Che furto, c’era rigore per il Parma”. Con un post sul suo profilo X, Tancredi Palmeri ha parlato con indignazione dell’espisodio che ha visto Buongiorno colpire il pallone con il braccio dopo un rimpallo: “ Ma come si fa a non dare rigore per il Parma?! Ma per piacere quale colpo ravvicinato e braccio nella corsa: il braccio è larghissimo, e quando lo tieni così largo ti prendi un rischio per cui non c’è colpo ravvicinato che tenga.🔗 Leggi su Spazionapoli.it Leggi anche: Parma-Juventus, febbre da podio: dopo il tris al Napoli, la Juventus cerca il sorpasso al Tardini Il Parma rallenta la rincorsa del Napoli, al Tardini finisce 1-1Strefezza sblocca subito il risultato, il pareggio di McTominay nella ripresa PARMA - Dopo cinque vittorie consecutive, il Napoli frena contro il... RINALDI ED IL VAR BLOCCANO IL NAPOLI: 0-0 CONTRO IL PARMA! #Napoli #NapoliParma #VAR #Fuorigioco