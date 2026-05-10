Parma-Roma | schemi e sfide tattiche per il big match al Tardini

Domani si gioca al Tardini il match tra Parma e Roma, due squadre pronte a sfidarsi in una partita che si preannuncia ricca di confronti tattici. Si parla molto di come il centrocampo del Parma possa arginare le incursioni di Soulé e Pisilli, mentre l’attenzione si concentra anche sul duello tra la difesa di Cuesta e Malen. Le formazioni e le strategie adottate dai tecnici sono al centro delle discussioni prima del calcio d’inizio.

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? Domande chiave Come farà il centrocampo del Parma a bloccare Soulé e Pisilli?. Chi riuscirà a vincere lo scontro tra la difesa di Cuesta e Malen?. Quali sono le chiavi tattiche di Gasperini per scardinare il 3-5-2?. Come influenzerà questo risultato la classifica finale di entrambe le squadre?.? In Breve Partita programmata per domenica 10 maggio 2026 alle ore 18:00 al Tardini.. Trasmissione disponibile su piattaforma DAZN e canali satellitari per la 36esima giornata.. Parma schiererà Suzuki, Troilo, Circati, Ndiaye, Delprato, Bernabé, Keita, Nicolussi Caviglia, Valeri, Strefezza e Pellegrino.. Roma utilizzerà Svilar, Mancini, N’Dicka, Hermoso, Celik, Cristante, Koné, Wesley, Soulé, Pisilli e Malen.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parma-Roma: schemi e sfide tattiche per il big match al Tardini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lucchese-Montespertoli: assenze e tattiche per il big matchAl Porta Elisa di Lucca si prepara uno scontro decisivo nella trentesima giornata di Eccellenza Toscana, girone A, dove la Lucchese Calcio ospita il... Juventus-Bologna: tattiche e dove vedere il big match di Serie ALa sfida tra Juventus e Bologna, valida per la 33^ giornata di Serie A, si disputerà domenica 19 aprile alle ore 20. Argomenti più discussi: La bagarre Champions infiamma il finale di stagione: Milan, Juve, Roma e Como. Calendari a confronto, 4 squadre per 2 posti; Pronostici di Napoli trotto | Ippodromo di Agnano | Venerdì 8 maggio | TQQ Premio Faraoni Egizi (ore 18.30); Scotto a Terzo Tempo: Importante blindare il secondo posto per due aspetti. Nelle ultime tre partite, il Napoli può fare bottino pieno; Roma, verso il Parma: in gruppo Malen, ancora a parte in tre.