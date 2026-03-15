Lucchese-Montespertoli | assenze e tattiche per il big match

Al Porta Elisa di Lucca si avvicina una partita importante della trentesima giornata di Eccellenza Toscana, girone A, con la Lucchese Calcio che riceve il Montespertoli. La sfida si presenta con diverse assenze tra i giocatori e variazioni nelle scelte tattiche di entrambe le squadre, che cercano di adattarsi alle condizioni del momento. La partita è prevista per questa sera e rappresenta un momento cruciale per entrambe le formazioni.

Al Porta Elisa di Lucca si prepara uno scontro decisivo nella trentesima giornata di Eccellenza Toscana, girone A, dove la Lucchese Calcio ospita il Montespertoli. La squadra padrona, guidata da Sergio Pirozzi, affronta una sfida delicata a causa delle assenze forzate e delle sospensioni che riducono le opzioni tattiche disponibili per l’allenatore. Il calendario sportivo regionale impone alla Pantera di mantenere il vantaggio sulla classifica, attualmente in testa con 57 punti, otto in più dello Zenith Prato che occupa il secondo posto. I visitatori gialloverdi arrivano dalla quarta posizione con 43 punti, distaccati di quattro unità dal terzo classificato Viareggio, portando un momento di forma che potrebbe complicare la vita ai rossoneri. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lucchese-Montespertoli: assenze e tattiche per il big match Articoli correlati Convocati Juve per la Roma: quattro assenze per il big match dell’Olimpico, la lista completa di SpallettiKoopmeiners via dalla Juve? Non solo il Galatasaray, sulle sue tracce anche la Roma: fissato il prezzo per evitare minusvalenze Restes Juve, il... Empoli - Modena, probabili formazioni | Gialli tra conferme tattiche, ballottaggi e assenzeSponda Empoli, le scelte di DionisiI toscani sono pronti ad accogliere i nuovi innesti di mercato: in difesa torna Simone Romagnoli dalla Sampdoria,... Aggiornamenti e notizie su Lucchese Montespertoli assenze e... La Lucchese sfida il Montespertoli per blindare il primatoAl Porta Elisa arriva la quarta forza del campionato, una squadra prolifica e in un'ottima condizione di forma. Mister Pirozzi si affida all’attacco rossonero e alla spinta della Curva Ovest per super ... noitv.it Montespertoli-Lucchese 0-2, Bartolotta e Riad firmano il successoMontespertoli (Firenze), 23 novembre 2025 – La Lucchese torna dalla trasferta di Montespertoli con tre punti importanti per la classifica e rimane l’unica diretta inseguitrice dello Zenith Prato ... lanazione.it