Domenica 19 aprile alle 20 si gioca la partita tra Juventus e Bologna, valida per la 33ª giornata di Serie A. La sfida si svolgerà allo stadio di casa della Juventus, con le due squadre che cercano punti importanti in campionato. La partita rappresenta un appuntamento fondamentale per entrambe le formazioni, che vogliono migliorare la propria posizione in classifica. La gara sarà trasmessa in diretta su alcuni canali televisivi e in streaming.

La sfida tra Juventus e Bologna, valida per la 33^ giornata di Serie A, si disputerà domenica 19 aprile alle ore 20.45. L’incontro vedrà le due formazioni protagoniste in un contesto di classifica che richiede ogni singolo punto per definire i movimenti nelle zone calde del campionato. L’accesso alla diretta: opzioni tecnologiche e modalità di visione. Per seguire l’appuntamento serale, gli spettatori potranno affidarsi all’applicazione di DAZN, che trasmetterà l’evento in esclusiva. Chi possiede dispositivi Q o Glass ha a disposizione una gestione integrata: attraverso l’integrazione con il servizio DAZN, è possibile attivare la visione utilizzando anche il comando vocale Apri DAZN, centralizzando l’esperienza su un unico terminale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juventus-Bologna: tattiche e dove vedere il big match di Serie A

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SERIE A I In campo Juventus-Bologna per il posticipo serale della 33sima giornata CRONACA e FOTO #ANSA x.com