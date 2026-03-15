Como-Roma le pagelle | Diao cambia la partita 7,5 Rensch disastro da 4,5

Nella partita tra Como e Roma, Diao riceve un 7,5 per aver cambiato l’andamento del gioco, mentre Rensch si ferma a 4,5 a causa di una prestazione negativa. Fabregas, Ramon, Da Cunha e Douvikas si distinguono per le loro prestazioni positive, mentre Sergi Roberto si distingue tra i giallorossi per una prova insufficiente. La partita ha visto diverse valutazioni tra i protagonisti in campo.

Per Fabregas, molto bene anche Ramon, Da Cunha e Douvikas, male Sergi Roberto. Tra i giallorossi, sufficienti El Shaarawy e Malen. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Como-Roma, le pagelle: Diao cambia la partita, 7,5. Rensch, disastro da 4,5 Articoli correlati Como-Roma 2-1, le pagelle: Malen (5,5) non basta, Wesley (5) espulso, Rensch (4) fatica, Diao (7) imprendibileSeconda sconfitta consecutiva per la Roma di Gasperini che, dopo essere passata in vantaggio grazie al rigore trasformato da Malen, ha subito la... Pagelle Como Roma, Douvikas e Diao cambiano la partita, male Koné ed Hermoso. I VOTIMassara a Sky: «Oggi una partita molto importante, questo club non rinuncerà mai a fare mercati coerenti!» Pagelle Como Roma, Douvikas e Diao... Tutti gli aggiornamenti su Como Roma le pagelle Diao cambia la... Temi più discussi: Como, Roma o Juve: chi va in Champions? Cosa dice l'algoritmo di OPTA; Genoa-Roma 2-1: N'Dicka ancora in gol ma non basta, De Rossi batte Gasperini; Genoa-Roma 2-1, le pagelle: Vitinha (7) gol vittoria, Pellegrini (4,5) errore che pesa, Malen (6) ci prova, Messias (6,5); Cagliari-Como 1-2, pagelle e tabellino: Dossena molle, Esposito si sblocca, Baturina certezza, Da Cunha magico. Como-Roma 2-1, le pagelle della partita di Serie AIl Como rimonta la Roma e ora in classifica è quarto da solo. Decidono i gol di Douvikas e Diego Carlos nel secondo tempo. Il migliore nella squadra di Fabregas è Da Cunha. Sotto la sufficienza Nico P ... sport.sky.it Como-Roma 2-1, le pagelle: Malen (5,5) non basta, Wesley (5) espulso, Rensch (4) fatica, Diao (7) imprendibileSeconda sconfitta consecutiva per la Roma di Gasperini che, dopo essere passata in vantaggio grazie al rigore trasformato da Malen, ha subito la rimonta ... msn.com SCINTILLE FABREGAS-GASPERINI Succede tutto al fischio finale di Como-Roma facebook Finale rovente di Como-Roma: niente stretta di mano e Fabregas ne parla nel post-partita "Che sia felice o arrabbiato, che abbia vinto o perso, non mi sono mai rifiutato di dare la mano all'altro allenatore. Mi sembra una cosa sportiva, io sono stato cresciuto co x.com