Parma-Roma Gasperini ha deciso | le ultimissime

Da calciomercato.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 18:00 di oggi si sfideranno Parma e Roma in una partita di calcio molto attesa. La decisione di Gasperini di schierare la formazione titolare ha fatto salire l’attenzione su questa sfida, che si svolgerà allo stadio locale. I tifosi sono pronti a seguire l’incontro, che promette di essere un momento importante per entrambe le squadre.

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Cresce l’attesa per la sfida tra gialloblu e giallorossi in programma questo pomeriggio alle ore 18:00. Questo pomeriggio, alle ore 18:00, Parma e Roma si sfidano in una delle gare più attese della 36esima giornata di Serie A. I giallorossi devono assolutamente vincere se non vogliono perdere terreno dalla Juventus, che nell’anticipo di ieri sera si è imposta sul campo del Lecce per 1-0 e ha portato a 4 i punti di vantaggio proprio sui giallorossi. Malen (Ansa Foto) – calciomercato.it Gasperini confermerà l’ormai collaudato 3-4-2-1: Davanti a Svilar, terzetto difensivo composto da Mancini, Ndicka, Hermoso, in mezzo al campo spazio a Celik, Cristante, Koné, Wesley da destra verso sinistra, mentre Soulé e Pisilli agiranno alle spalle dell’unica punta Malen.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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GIAN PIERO GASPERINI | INTERVISTA POST ROMA-SASSUOLO

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