Il tecnico ha comunicato la lista dei giocatori disponibili per la partita contro l’Atalanta, in programma all’Olimpico. Tra i convocati ci sono aggiornamenti su Wesley e Pisilli, i cui nomi sono stati inseriti nella rosa definitiva. La sfida si preannuncia di grande rilevanza sia per la classifica che per l’aspetto emotivo, considerando il contesto del match tra le due squadre.

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© Calcionews24.com - Gasperini ha deciso: i convocati per la sfida contro l’Atalanta! Ecco le ultimissime su Wesley e Pisilli

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