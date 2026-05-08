Parma-Roma domenica 10 maggio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici Successo giallorosso con clean sheet
Domenica 10 maggio 2026 alle ore 18:00 si disputa la partita tra Parma e Roma allo stadio Tardini. La squadra ospite arriva alla sfida dopo due vittorie consecutive contro Bologna e Fiorentina, che le hanno permesso di risalire nella corsa al quarto posto, obiettivo che garantisce l'accesso alla prossima Champions League. La partita si conclude con una vittoria della Roma, che mantiene la porta inviolata.
La Roma si gioca tanto della propria stagione in questa trasferta al Tardini contro il Parma. I giallorossi incredibilmente rientrati nella corsa al quarto posto, che vale la qualificazione alla prossima Champions League, grazie alle ultime due vittorie contro Bologna e Fiorentina. I lupi hanno però soprattutto approfittato dei passi falsi della Juventus, che ora. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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