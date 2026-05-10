Parma-Roma domenica 10 maggio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici Successo giallorosso con clean sheet ben sopra la pari
Domenica 10 maggio 2026 alle ore 18:00 si disputa la partita tra Parma e Roma allo stadio Tardini. La squadra ospite è riuscita a risalire in classifica grazie alle due vittorie consecutive contro Bologna e Fiorentina, tornando così in corsa per il quarto posto che garantisce la qualificazione alla Champions League. La gara si presenta con formazioni e quote da analizzare, e si prevede un match con un risultato positivo per la Roma, che ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime uscite.
La Roma si gioca tanto della propria stagione in questa trasferta al Tardini contro il Parma. I giallorossi incredibilmente rientrati nella corsa al quarto posto, che vale la qualificazione alla prossima Champions League, grazie alle ultime due vittorie contro Bologna e Fiorentina. I lupi hanno però soprattutto approfittato dei passi falsi della Juventus, che ora. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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