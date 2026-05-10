Parma-Roma domenica 10 maggio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici Successo giallorosso con clean sheet ben sopra la pari

Domenica 10 maggio 2026 alle ore 18:00 si disputa la partita tra Parma e Roma allo stadio Tardini. La squadra ospite è riuscita a risalire in classifica grazie alle due vittorie consecutive contro Bologna e Fiorentina, tornando così in corsa per il quarto posto che garantisce la qualificazione alla Champions League. La gara si presenta con formazioni e quote da analizzare, e si prevede un match con un risultato positivo per la Roma, che ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime uscite.

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