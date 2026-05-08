Parma-Roma domenica 10 maggio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 10 maggio 2026 alle ore 18:00 si disputa la partita tra Parma e Roma, una sfida importante per entrambe le squadre. La Roma, dopo aver ottenuto due vittorie consecutive contro Bologna e Fiorentina, si trova di nuovo in corsa per il quarto posto che garantisce l'accesso alla Champions League. La partita si gioca al Tardini, con le formazioni ancora da definire e in attesa di pronostici e quote scommesse.

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La Roma si gioca tanto della propria stagione in questa trasferta al Tardini contro il Parma. I giallorossi incredibilmente rientrati nella corsa al quarto posto, che vale la qualificazione alla prossima Champions League, grazie alle ultime due vittorie contro Bologna e Fiorentina. I lupi hanno però soprattutto approfittato dei passi falsi della Juventus, che ora. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Parma-Roma (domenica 10 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Milan-Parma (domenica 22 febbraio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiIl Milan, dopo aver recuperato il turno col Como in settimana, affronta una nuova sfida a San Siro, stavolta contro il Parma. Juventus-Verona (domenica 03 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiLa Juventus ospita il Verona ad Allianz Stadium nel prossimo turno di Serie A e non può assolutamente sbagliare. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: SERIE A ENILIVE | PARMA-ROMA: INFO PREVENDITA BIGLIETTI; Parma-Roma: probabili formazioni e statistiche; Parma-Roma, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Parma-Roma al Tardini, come cambia la viabilità. Parma-Roma pronostico e quote: i 'giallorossi' riusciranno a conquistare la vittoria?La Roma affronterà il Parma in un match che si preannuncia fondamentale per la lotta Champions. Scopri il pronostico del nostro esperto su Parma-Roma con un focus sulle quote risultato esatto. calciomercato.com Parma-Roma, probabili formazioni e dove vederla: Gasperini insegue la Champions, missione punti pesanti al TardiniParma-Roma domenica 10 maggio alle 18 al Tardini: i giallorossi di Gasperini in piena corsa Champions, le probabili formazioni della 36ª giornata. Arbitra Chiffi ... lifestyleblog.it Il nuovo appuntamento con "Preview" in vista di Parma-Roma Terzultima partita stagionale: diamo uno sguardo alle insidie della gara e al resto della giornata di una Serie A che sta per dare i suoi verdetti asroma.com/it/notizie/753… #ASRomaPod x.com Domani la conferenza stampa di Gasperini: orario e dove seguirla https://www.romanews.eu/gasperini-conferenza-stampa-parma-roma/ #ASRoma #Romanewseu #ParmaRoma - facebook.com facebook