Parma-Roma domenica 10 maggio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici
Domenica 10 maggio 2026 alle ore 18:00 si disputa la partita tra Parma e Roma, una sfida importante per entrambe le squadre. La Roma, dopo aver ottenuto due vittorie consecutive contro Bologna e Fiorentina, si trova di nuovo in corsa per il quarto posto che garantisce l'accesso alla Champions League. La partita si gioca al Tardini, con le formazioni ancora da definire e in attesa di pronostici e quote scommesse.
La Roma si gioca tanto della propria stagione in questa trasferta al Tardini contro il Parma. I giallorossi incredibilmente rientrati nella corsa al quarto posto, che vale la qualificazione alla prossima Champions League, grazie alle ultime due vittorie contro Bologna e Fiorentina. I lupi hanno però soprattutto approfittato dei passi falsi della Juventus, che ora. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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