Durante la partita tra Como e Roma, la squadra di Gasperini ha subito la seconda sconfitta consecutiva, dopo aver aperto le marcature con un rigore di Malen. Tuttavia, i padroni di casa sono riusciti a rimontare, prima con Douvikas e poi portando a termine la vittoria con il risultato di 2-1. Le pagelle dei giocatori riflettono diverse prestazioni, con alcune insufficienze e un’imprendibile Diao.

Seconda sconfitta consecutiva per la Roma di Gasperini che, dopo essere passata in vantaggio grazie al rigore trasformato da Malen, ha subito la rimonta dei padroni di casa che con Douvikas prima e Diego Carlos poi hanno ribaltato il punteggio e permesso al Como di ottenere tre punti utili alla corsa Champions League. Per i giallorossi ha pesato l'espulsione di Wesley che ha lasciato in dieci i suoi compagni per mezz'ora di gioco. Adesso la Roma è sesta, dopo l'Europa League ospiterà il Lecce. Di seguito le pagelle del match. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Como-Roma 2-1, le pagelle: Malen (5,5) non basta, Wesley (5) espulso, Rensch (4) fatica, Diao (7) imprendibile

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