Cuesta ha segnato un gol deciso durante l'incontro tra Parma e Milan, dopo aver saltato un avversario e superato il portiere. La rete di Troilo ha attirato l’attenzione, anche perché ha mostrato come la squadra abbia studiato le situazioni da calcio piazzato. La scena si è svolta davanti a un pubblico di appassionati, che ha potuto seguire da vicino la strategia dei padroni di casa. Il gol ha acceso il dibattito tra tifosi e commentatori.

Al netto delle polemiche che accompagneranno anche questo gol, con Troilo che salta sull’avversario e Valenti che si piazza davanti a Maignan, quello del difensore argentino del Parma ai danni del Milan non è un gol derivante da una combinazione del tutto casuale. Anzi, è soprattutto la posizione di Valenti a essere studiata. Cuesta, allenatore dei ducali, sta facendo un lavoro egregio: si è adattato alle asprezze del campionato italiano, abbandonando le sciccherie “naif” spagnole, che forse si adattano meglio alla Premier (ma ultimamente nemmeno lì). Ha compreso il materiale umano a sua disposizione senza imporre un credo tattico troppo personale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Perché il gol di Troilo in Milan-Parma è stato prima annullato e poi convalidato: cosa ha visto l’arbitroIl gol di Troilo durante Milan-Parma ha suscitato confusione.

Parma, Cuesta: Insistere stavolta ci ha portato al risultato. Serviva pazienzaOre 17.00 - A breve la conferenza stampa del tecnico crociato Carlos Cuesta al termine di Parma-Verona. Ore 17.31 - Ha inizio la conferenza stampa. Seconda. tuttomercatoweb.com

Cuesta: «L’insistenza ci ha portati alla vittoria». Hellas in silenzioDalla sala stampa dello stadio Ennio Tardini, le dichiarazioni a caldo del post Parma-Hellas Verona (clicca qui per le pagelle), match terminato 2-1. A presentarsi davanti ai microfoni, per i crocia ... sportparma.com

#Cuesta ha portato a #Parma la scuola #Arsenal sui calci piazzati (e sul gol di #Troilo si è visto). Di Thomas Tammaro La posizione di #Valenti era tutt’altro che casuale; poi, se il limite della legalità sia stato superato, è un altro discorso. https://www.ilnapolista. - facebook.com facebook

