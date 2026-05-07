Verso Parma-Roma | Gasperini ritrova El Aynaoui Cuesta con il ballotaggio centravanti

Il Parma si prepara ad affrontare la Roma nella 36esima giornata di Serie A. L'allenatore Gasperini ha recuperato El Aynaoui, mentre Cuesta è in corsa per il ruolo di centravanti, con un ballottaggio in corso. La partita si giocherà nello stadio parmense, con entrambe le squadre che cercano punti importanti nella fase finale del campionato.

Dopo una stagione al di là delle aspettative, il Parma ospita la Roma per la 36esima giornata di serie A. I padroni di casa non hanno nulla da chiedere al campionato: la salvezza ottenuta con largo anticipo permette agli emiliani di affrontare con serenità le ultime tre partite della stagione. I giallorossi, invece, sono a -1 dalla zona Champions e vanno alla ricerca dei 3 punti per continuare a sognare. Zaragoza tenta il recupero, slitta il rientro di Dovbyk. Gian Piero Gasperini per la sfida del Tardini potrà contare sul rientro di El Aynaoui, squalificato dopo il giallo rimediato a Bologna. Tra gli infortunati è da valutare Zaragoza, reduce da un’infiammazione al ginocchio, mentre sarà complesso il rientro tra i convocati di Pellegrini e Dovbyk, entrambi proveranno a mettere nel mirino il derby.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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