Cuesta lancia accuse dopo Parma-Roma | Troppo ovvio quello che è successo eventi condizionanti

Dopo la partita tra Parma e Roma, il tecnico del Parma ha commentato quanto accaduto, affermando che gli eventi sembrano troppo evidenti e condizionanti. Ha spiegato che la squadra cerca sempre di mantenere un comportamento rispettoso in campo, ma ha sottolineato l’importanza di comprendere le ragioni dietro certi episodi. Le sue dichiarazioni hanno attirato l’attenzione sui possibili fattori che hanno influenzato il risultato.

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