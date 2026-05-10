Parma celebra i suoi infermieri

Il 12 maggio si celebra la Giornata Internazionale dell’Infermiere, un’occasione in cui si ricorda il ruolo essenziale di questa professione all’interno del sistema sanitario. A Parma, questa ricorrenza viene segnata con iniziative dedicate agli operatori sanitari, valorizzando il contributo che offrono ogni giorno nelle strutture di cura. La giornata serve anche a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza delle cure infermieristiche.

Il 12 maggio è la Giornata Internazionale dell’Infermiere, un appuntamento che richiama l’attenzione sul valore strategico di una professione fondamentale per la tenuta e l’evoluzione del sistema sanitario. In un contesto segnato da crescenti bisogni di salute e da una sempre maggiore complessità.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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