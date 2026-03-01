Caso Domenico Ordine infermieri Brindisi | Inaccettabile scaricare responsabilità sugli infermieri

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brindisi ha diffuso una nota in cui respinge con fermezza le accuse rivolte agli infermieri nel caso Domenico. La posizione sottolinea come sia inaccettabile attribuire responsabilità a questi professionisti senza considerare le specifiche circostanze. La comunicazione arriva in risposta alle dichiarazioni che coinvolgono gli infermieri nel procedimento legale relativo alla vicenda.

Riceviamo e pubblichiamo dall'Ordine delle professioni infermieristiche di BrindisiL’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brindisi, in piena sintonia con la posizione espressa dalla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (Fnopi), prende con forza le distanze. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Firenze, reparto psichiatria delle Oblate: aggrediti medici, infermieri e guardia giurata. L’Ordine: “Grave e inaccettabile”FIRENZE – La notte del 4 febbraio 2026, un uomo inviato in ostaggio per alcune ore tutto il personale, compresa la guardia giurata che opera nel...

Leggi anche: "Provammo a scongelare il cuore con acqua fredda, tiepida e calda". Le testimonianze di tre infermieri nel caso del piccolo Domenico

Contenuti utili per approfondire Caso Domenico

Temi più discussi: Arriva l'infermiere scolastico in Piemonte: una proposta di legge da un milione di euro per garantire benessere, inclusione e prevenzione tra i banchi; Morte di Domenico: tutti gli errori del trapianto al Monaldi; Domenico, il bambino trapiantato a Napoli, è morto: arresto cardiaco all'alba; Napoli e l'Italia intera piangono il piccolo Domenico.

Caso Domenico, infermieri di Brindisi e FNOPI: Inaccettabile scaricare responsabilità sulla professioneL’Ordine di Brindisi definisce grave e inaccettabile l’uso di un evento doloroso per alimentare contrapposizioni tra professioni sanitarie. La catena di errori oggetto di indagine non può essere str ... giornaledipuglia.com

FNOPI. No ad ulteriori comunicazioni di Infermieri che possono creare disagio sul caso del piccolo Domenico.Portale di informazione sanitaria AssoCareNews.it: dedicato a Medici, Infermieri, Ostetriche, Fisioterapisti, OSS, Amministrativi, Tecnici sanitari, Pazienti e Caregiver. assocarenews.it

#Nola, Caso #Domenico, il cuore già espiantato prima del controllo e l’autopsia ai tre professori: la famiglia #Caliendo ricusa Rinaldi Segui l'informazione di #Videonola al canale 94 del digitale terrestre e su www.videonola.tv - facebook.com facebook

Il nodo della formazione, equipe non addestrata ai nuovi box. Relazione, criticità competenze su contenitori tech organi. Corso solo dopo caso Domenico #ANSA x.com