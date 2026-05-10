Parlamentare iraniano minaccia gli Usa | La nostra moderazione è finita Khamenei | Contrastare il nemico con la forza – La diretta

Un parlamentare iraniano ha dichiarato che la moderazione del paese è terminata e ha minacciato gli Stati Uniti. Il leader supremo iraniano ha poi affermato che il paese deve contrastare il nemico con la forza. Nel frattempo, si è svolta una visita inaspettata di un rappresentante statunitense, che ha partecipato a trattative per una possibile risoluzione del conflitto. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

Tappa a sorpresa nelle trattative per chiudere la guerra con l’Iran, con il segretario di Stato Marco Rubio e l’inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, hanno incontrato ieri a Miami il primo ministro e ministro degli Esteri qatariota Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, che, come riportato da Axios, ha cambiato all’ultimo i propri piani dopo il vertice di Washington con il vicepresidente JD Vance, rinviando il rientro a Doha. Trump intanto è tornato ad attaccare il governo italiano. In una telefonata con il Corriere della Sera ha, il presidente americano ha liquidato con sarcasmo l’eventuale invio italiano di dragamine dopo il cessate il fuoco, «L’Italia non c’era quando ne avevamo bisogno», facendo sapere di valutare il ritiro dei contingenti Usa dalle basi italiane.🔗 Leggi su Open.online

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