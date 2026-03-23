L’Iran | gli Usa perdono e nascondono i morti Trump | Pace con la forza – La diretta

L’ ultimatum lanciato da Donald Trump a Teheran per la riapertura dello Stretto di Hormuz, strategico per le forniture globali di idrocarburi, scade oggi, il 24esimo giorno di guerra contro l’Iran. Mentre Israele si prepara a «diverse altre settimane di combattimenti». Se Teheran non riaprirà questa via navigabile quasi paralizzata entro stasera, il presidente americano ha minacciato di «colpire e distruggere» le centrali elettriche iraniane: «Cominciando dalla più grande». L’Iran ha avvertito che chiuderà completamente lo stretto, un passaggio marittimo cruciale attraverso il quale transita normalmente quasi il 20% degli idrocarburi mondiali. 🔗 Leggi su Open.online

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