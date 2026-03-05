L' Iran | Colpita petroliera Usa nel Golfo E minaccia gli Usa | Si pentiranno di aver affondato la nostra nave

Nella notte si sono verificate esplosioni a Teheran, mentre in mare un'unità petrolifera statunitense è stata colpita nel Golfo. L’Iran ha accusato gli Stati Uniti di aver affondato una propria nave, minacciando ritorsioni. Di fronte a queste tensioni, il Senato degli Stati Uniti sta monitorando la situazione senza rilasciare dichiarazioni ufficiali. La regione resta in costante allerta per gli sviluppi recenti.

Ancora esplosioni nella notte a Teheran, smentita l'offensiva di terra curda. Il Senato Usa boccia la risoluzione per limitare i poteri di guerra a Trump Ancora esplosioni nella notte a Teheran, smentita l'offensiva di terra curda. Intanto il Senato Usa boccia la risoluzione per limitare i poteri di guerra a Trump L'Iran afferma di aver colpito una petroliera americana nel Golfo. In una nota riportata dalle agenzie iraniane i Pasdaran hanno reso noto di aver colpito una petroliera americana nel Golfo Persico settentrionale che sarebbe attualmente in fiamme. "Avevamo già affermato che, in base alle leggi e alle risoluzioni internazionali, in tempo di guerra la Repubblica islamica dell'Iran avrebbe avuto il controllo sulle regole di passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz", si legge nella nota.