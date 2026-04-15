Arnara omaggio teatrale al Giudice Livatino
Domenica pomeriggio ad Arnara si tiene un evento teatrale dedicato al giudice Livatino, vittima della mafia nel 1990. L’attore Angelo Maria Sferrazza, conosciuto per interpretazioni significative, sarà protagonista di uno spettacolo che rende omaggio alla figura del magistrato. La rappresentazione mira a ricordare il ruolo e il sacrificio del giudice, coinvolgendo il pubblico in un momento di riflessione sulla memoria storica.
Evento speciale domenica pomeriggio ad Arnara con l’attore Angelo Maria Sferrazza, volto noto dello spettacolo per diverse sue interpretazioni di forte rilevanza, tra cui quella dedicata al giovane magistrato Rosario Livatino, ucciso dalla mafia nel settembre del 1990. Beatificato da Papa.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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