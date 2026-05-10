Parco Bucci | via al progetto per le nuove passerelle in legno

È stato avviato il progetto per la realizzazione di nuove passerelle in legno nel parco Bucci. La costruzione sarà finanziata con fondi pubblici destinati alla manutenzione e alle migliorie dell’area verde. Lo sfalcio ridotto, previsto nel piano, interesserà l’ecosistema locale, con possibili effetti sulla biodiversità. Questi interventi sono stati approvati dalle autorità competenti e inseriti nel piano di sviluppo del parco.

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? Punti chiave Come verrà finanziata la costruzione delle nuove passerelle nel parco?. Quali cambiamenti porterà lo sfalcio ridotto alla biodiversità dell'area?. Chi gestirà concretamente la manutenzione del verde e dei laghetti?. Perché l'isolotto alberato è rimasto inaccessibile per tutto questo tempo?.? In Breve Progetto studi ingegneria Marco Peroni costa 21 mila euro per la pianificazione tecnica.. Costi realizzazione opere stimati in 125 mila euro senza impegno immediato di fondi.. Associazione Arif gestisce manutenzione laghetti e sfalcio ridotto dal 24 aprile scorso.. Piantumazione di 50 nuovi arbusti per compensare l'abbattimento di 8 alberi degradati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parco Bucci: via al progetto per le nuove passerelle in legno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Nuove passerelle in legno al Parco Bucci Spiagge, al via la manutenzione delle passerelle di legno per l'estateIn vista dell’estate ormai imminente, il Comune di Latina ha dato avvio alle tradizionali operazioni di manutenzione delle passerelle, e di...