Spiagge al via la manutenzione delle passerelle di legno per l' estate

Con l’arrivo dell’estate, il Comune di Latina ha iniziato la manutenzione delle passerelle di legno sulle spiagge, includendo anche l’installazione di camminamenti e docce. Le operazioni sono in corso e si concluderanno entro metà maggio, quando le strutture saranno pronte per l’uso. Questa attività interessa le zone balneari della città, con l’obiettivo di rendere più accessibili e funzionali le aree di approdo per i cittadini e i turisti.

In vista dell’estate ormai imminente, il Comune di Latina ha dato avvio alle tradizionali operazioni di manutenzione delle passerelle, e di installazione di camminamenti e docce, che saranno completati, con le strutture operative, per metà maggio.Secondo l’assessore alla Marina, Gianluca Di Cocco.🔗 Leggi su Latinatoday.it Au cœur du Moyen Âge : les secrets oubliés du Paris médiéval - Laissez-vous guider Stephane Bern MG Notizie correlate Tempi più veloci per la manutenzione delle spiagge in Puglia: "Sì a procedure rapide"Al confronto in Prefettura a Bari ha preso parte anche il presidente della Regione, Antonio Decaro, assieme ai vertici delle province pugliesi e... Nuove linee guida per la manutenzione delle spiagge: la Regione punta a semplificare le procedureSono già sul tavolo le proposte di modifica alle linee guida regionali per la manutenzione stagionale delle spiagge. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Provvedimenti viabilità cittadina; Ad Alassio, nello storico Borgo Coscia la manutenzione del marciapiede con percorsi per ciechi e ipovedenti; Al via il piano di interventi per Mondello fino al 31 maggio 2026; Via al Progetto quartieri del Comune, interventi straordinari di pulizia e cura del verde. Napoli, al via la pulizia delle spiagge di Asìa: «Lasciarle pulite è un atto d'amore verso la città»Saranno 15 i tratti di costa interessati dal nuovo servizio di ASIA: Bagnoli, Gaiola, Marechiaro, Riva Fiorita, Spiaggia delle Monache, Palazzo Donn’Anna, Largo Sermoneta, Rotonda Diaz, Canalone, ... ilmattino.it Napoli, al via servizio pulizia spiagge comunaliDal 21 luglio partirà il servizio delle spiagge comunali della città di Napoli ad opera di Asia che ha istituito un'apposita struttura interna denominata 'Asia Sea'. Il servizio sarà effettuato con ... ansa.it Ecco le spiagge più economiche per fare vacanze al mare low cost in Europa - facebook.com facebook