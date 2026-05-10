Nuove passerelle in legno al Parco Bucci
Al Parco Bucci di Faenza sono state installate due nuove passerelle in legno sull’isolotto. Il progetto di fattibilità, approvato dalla giunta lo scorso 29 aprile, prevede la rimozione dei due ponticelli esistenti, ormai in cattive condizioni e non più utilizzabili. La sostituzione mira a migliorare l’accessibilità dell’area per i visitatori e a rinnovare le strutture del parco.
Due nuove passerelle in legno nell’isolotto del Parco Bucci di Faenza. Il progetto di fattibilità, approvato in linea tecnica in giunta lo scorso 29 aprile, prevede la demolizione dei due ponticelli di legno che attualmente versano in stato di degrado e non sono più praticabili. Si tratta dei camminamenti che scavalcano i canali artificiali del parco e collegavano l’isolotto alberato, attualmente non più raggiungibile. I ponticelli infatti erano impraticabili da diverso tempo. A dicembre scorso con determina dirigenziale, il settore lavori pubblici dell’Unione della Romagna Faentina, tramite procedura di affidamento diretto ha commissionato...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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