Nuove passerelle in legno al Parco Bucci

Al Parco Bucci di Faenza sono state installate due nuove passerelle in legno sull’isolotto. Il progetto di fattibilità, approvato dalla giunta lo scorso 29 aprile, prevede la rimozione dei due ponticelli esistenti, ormai in cattive condizioni e non più utilizzabili. La sostituzione mira a migliorare l’accessibilità dell’area per i visitatori e a rinnovare le strutture del parco.

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