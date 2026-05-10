Un cittadino britannico sull’isola di Tristan da Cunha, nota come l’isola abitata più remota al mondo, è stato contagiato dall’Hantavirus. Per assisterlo, un team di paracadutisti e medici dell’Esercito britannico sono stati fatti scendere con un lancio in modalità operativa, per fornire soccorso e cure mediche direttamente sul luogo. L’isola, isolata nel mezzo dell’oceano Atlantico, ha così visto un intervento rapido e speciale.

Pathfinders e medici paracadutisti dell’Esercito britannico si sono lanciati su Tristan da Cunha, l’isola abitata più remota del mondo, per prestare soccorso e cure mediche a un cittadino britannico contagiato dall’Hantavirus. Secondo quanto riportato dal ministero della Difesa inglese, l’ audace lancio con il paracadute per fornire “supporto medico essenziale” nel remoto arcipelago dell’oceano Atlantico meridionale appartenente al t erritorio britannico d’oltremare che comprende l’ isola di Tristan da Cunha, la principale, e le isole di Sant’Elena e Ascensione, dista circa 2.810 chilometri dalle coste del Sudafrica e quasi 10.000 chilometri da Londra.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Paracadutisti su Tristan de Cunha per un caso di Hantavirus nell’isola abitata più remota del mondo

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