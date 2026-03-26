Ho trascorso cinque giorni da sola su un'isola remota | alla scoperta di Achill Island tra foche scogliere e silenzio
Una donna ha trascorso cinque giorni da sola su un’isola remota, raggiungendo Achill Island. Durante il soggiorno ha osservato foche, scogliere e ambienti naturali isolati. L’esperienza ha coinvolto momenti di silenzio e incontri con la fauna locale, lontano dalle aree turistiche e dalla frenesia quotidiana. La visita si è svolta nel rispetto delle normative vigenti sulla tutela ambientale e sul rispetto degli spazi naturali.
Un viaggio in solitaria ad Achill Island diventa un’esperienza di riscoperta tra natura selvaggia, silenzio e incontri autentici, lontano dal turismo di massa e dalla frenesia quotidiana. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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