Ho trascorso cinque giorni da sola su un'isola remota | alla scoperta di Achill Island tra foche scogliere e silenzio

Una donna ha trascorso cinque giorni da sola su un’isola remota, raggiungendo Achill Island. Durante il soggiorno ha osservato foche, scogliere e ambienti naturali isolati. L’esperienza ha coinvolto momenti di silenzio e incontri con la fauna locale, lontano dalle aree turistiche e dalla frenesia quotidiana. La visita si è svolta nel rispetto delle normative vigenti sulla tutela ambientale e sul rispetto degli spazi naturali.