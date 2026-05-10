Un team di paracadutisti e medici è stato inviato in volo su Tristan da Cunha per un sospetto caso di hantavirus. L’operazione, che ha richiesto un lancio paracadutistico, è stata definita senza precedenti. Nel frattempo, l’attenzione internazionale si concentra anche su Tenerife, dove si sta effettuando l’evacuazione di una nave con un focolaio di malattia. Entrambe le operazioni coinvolgono interventi di emergenza in zone remote e difficili da raggiungere.

Mentre gli occhi del mondo sono puntati su Tenerife per l’evacuazione della nave Hondius dove è stato rilevato un focolaio di Hantavirus, nel mezzo dell’ Oceano Atlantico meridionale, a migliaia di chilometri da qualunque grande centro abitato e senza nemmeno una pista d’atterraggio, si è consumata una delle operazioni di soccorso più insolite e complesse degli ultimi anni condotte dalle forze armate britanniche. Sei paracadutisti e due medici militari sono stati lanciati dal cielo su Tristan da Cunha, il più remoto insediamento umano permanente del pianeta, per fronteggiare una possibile emergenza sanitaria legata a un sospetto caso di hantavirus.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Paracadutisti e medici lanciati in volo su Tristan da Cunha per un sospetto paziente con hantavirus. “Operazione senza precedenti”

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