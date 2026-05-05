Un caso di hantavirus è stato riscontrato a bordo di una nave da crociera, portando alla morte di una passeggera. Dopo la scoperta, la donna aveva preso un volo, e le autorità sanitarie stanno attualmente cercando di rintracciare i passeggeri presenti a bordo di quell’aereo. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha diffuso un aggiornamento sui casi di hantavirus registrati sulla nave, senza fornire dettagli aggiuntivi sui contatti o sui risultati delle indagini.

L’Oms ha annunciato di aver avviato le procedure per rintracciare i passeggeri del volo con cui una donna olandese, infetta da hantavirus, è stata evacuata dall’isola di Sant’Elena a Johannesburg, in Sudafrica, dove è morta in ospedale. Suo marito è deceduto a bordo della nave da crociera dove sono stati confermati due casi di hantavirus, oltre a cinque sospetti. L'annuncio dell'Oms sul caso hantavirus I casi di hantavirus sulla nave da crociera Il destino della nave da crociera Come si contrae l'infezione da hantavirus L’annuncio dell’Oms sul caso hantavirus L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha reso noto che la passeggera olandese infetta da hantavirus è sbarcata a Sant’Elena il 24 aprile “con sintomi gastrointestinali” e si è imbarcata il giorno successivo per Johannesburg.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Hantavirus sulla nave da crociera, una paziente morta ha preso un volo: Oms cerca i passeggeri di quell'aereo

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