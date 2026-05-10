Papa Leone XIV a Napoli e Pompei l’emozione di Tony Speranza | Il Papa è transitato davanti casa mia

Tony Speranza ha raccontato di aver visto il Papa transitare davanti a casa sua durante la visita pastorale a Napoli e Pompei. La giornata ha coinvolto molte persone, con eventi che hanno attirato l’attenzione di numerosi fedeli e cittadini presenti nelle due città. La visita del Papa, durata diverse ore, ha portato momenti di grande partecipazione in entrambe le località.

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Una giornata destinata a rimanere nella memoria di migliaia di fedeli e cittadini quella vissuta tra Napoli e Pompei per la visita pastorale di Papa Leone XIV. Tra strade gremite, applausi, preghiere e telefoni alzati per immortalare il momento, sui social sono diventate virali anche le parole di Tony Speranza, che ha condiviso uno scatto accompagnato da una frase semplice ma carica di emozione: “Il Papa è transitato davanti casa mia a Napoli”. Un messaggio che in poche ore ha raccolto commenti, condivisioni e reazioni da parte di tanti utenti, colpiti dall’entusiasmo e dal senso di partecipazione popolare che ha accompagnato il passaggio del Santo Padre nel capoluogo campano.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Papa Leone XIV a Napoli e Pompei, l’emozione di Tony Speranza: “Il Papa è transitato davanti casa mia” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Papa Leone XIV in visita a Pompei, l'emozione dei fedeli: "Un regalo essere qui"(LaPresse) Grande emozione a Pompei per la visita di Papa Leone XIV, atteso dai fedeli per una giornata dal forte valore spirituale e simbolico. Ieri in Campania: Papa Leone XIV in visita a Napoli e PompeiTempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di ieri, venerdi 8 maggio 2026.