A Pompei, si è svolta la visita di Papa Leone XIV, evento che ha suscitato grande emozione tra i fedeli presenti. La giornata ha visto numerosi devoti radunarsi per assistere all’arrivo del Papa, creando un’atmosfera di partecipazione e fervore religioso. La presenza del Papa ha attirato l’attenzione di molti, con momenti di preghiera e incontri nelle strade della città.

(LaPresse) Grande emozione a Pompei per la visita di Papa Leone XIV, atteso dai fedeli per una giornata dal forte valore spirituale e simbolico. Il Pontefice è atterrato pochi minuti prima delle 9 e ha subito incontrato le realtà impegnate nelle opere di carità del Santuario. In piazza, centinaia di persone hanno accolto con entusiasmo il suo arrivo, definendo il momento storico. Papa Leone XIV sarà infatti il primo Pontefice a presiedere la Supplica alla Madonna del Rosario nel giorno della festa, uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione mariana. “Preghiamo per la pace nel mondo e la fine delle guerre”, è il messaggio condiviso da molti fedeli presenti.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Papa Leone XIV in visita a Pompei, l'emozione dei fedeli: Un regalo essere qui

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