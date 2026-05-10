Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Pompei ha vissuto un momento speciale con l’arrivo di Papa Leone XIV, che ha scelto il giorno della Supplica alla Madonna di Pompei per la sua visita. La città ha accolto il Pontefice con grande emozione, un’accoglienza che riflette l’importanza religiosa di questo luogo, che è considerato un faro di speranza e fede per molti. Papa Leone ha sottolineato il suo sentimento di gratitudine, esprimendo di sentirsi “benedetto” per essere presente in un contesto di così profonda spiritualità. Durante il suo intervento, Papa Leone XIV ha voluto iniziare la sua Visita Pastorale seguendo le orme di San Bartolo Longo, un personaggio fondamentale per la storia del Santuario di Pompei, che ha canonizzato solo pochi mesi fa.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Papa Leone a Pompei: “Giornata di benedizioni, mi sento benedetto di essere qui.”

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Papa Leone XIV in visita a Pompei, l'emozione dei fedeli: "Un regalo essere qui"(LaPresse) Grande emozione a Pompei per la visita di Papa Leone XIV, atteso dai fedeli per una giornata dal forte valore spirituale e simbolico.

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