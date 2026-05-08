Papa Leone XIV ha iniziato la sua visita in Campania presso il Santuario della Madonna del Rosario, nel giorno della Supplica e del primo anniversario del suo pontificato. L'evento ha visto il Papa arrivare nel santuario, dove è stato accolto da fedeli e autorità locali. La visita si inserisce in un momento di celebrazione religiosa e di ricorrenza importante per la Chiesa in quella regione.

Castellabate: torna il Polo Fieristico M.M.T. tra innovazione, lavoro e spettacolo nel cuore del Cilento Papa Leone XIV ha aperto la sua visita in Campania con l’arrivo al Santuario della Madonna del Rosario nel giorno della Supplica e del primo anniversario del suo pontificato. Poi la tappa a Napoli tra misure straordinarie di sicurezza, migliaia di fedeli e l’accoglienza delle istituzioni. “Che bella giornata, quante benedizioni, io mi sento il primo benedetto per poter venire qui, al santuario nel giorno della supplica e di questo anniversario”. Con queste parole pronunciate a braccio, Papa Leone XIV ha salutato i fedeli al suo arrivo a Pompei, prima tappa della visita pastorale in Campania che proseguirà poi a Napoli.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Papa Leone XIV a Pompei: “Che bella giornata, io mi sento il primo benedetto”

Le prime parole di Papa Leone XIV a Pompei

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