Papà e mamma litigavano per i soldi? Facile che un figlio possa vederli come il male assoluto Erano fissati con il risparmio? L’ossessione potrebbe trasmettersi Perché la competenza finanziaria è anche una questione di alberi genealogici Economici
In molte famiglie, le discussioni sui soldi tra genitori sono all’ordine del giorno, creando un ambiente in cui il denaro viene percepito come una fonte di tensione. Se i genitori sono particolarmente ossessionati dal risparmio, questa mentalità può influenzare anche i figli, che crescono con una forte sensibilità verso le questioni finanziarie. Fin dall’infanzia, il modo in cui si parla di denaro contribuisce a plasmare le competenze economiche di una persona.
I n famiglia, il denaro è un’atmosfera e la si assorbe già da piccoli, prima ancora che si impari a contarlo. Che il denaro sia stato dato per ovvio o non fosse mai abbastanza, che abbia incarnato l’angoscia o la sicurezza, il prestigio oppure il distacco, che di denaro se ne sia parlato sempre o che sempre, invece, lo si sia occultato dentro un silenzio teso, siamo tutti figli e figlie delle economie domestiche che abbiamo respirato. Quello sui soldi è, infatti, uno dei più potenti imprinting emotivi che riceviamo dai genitori e dalla famiglia, un albero genealogico economico su cui innesteremo domani i nostri comportamenti, i valori, le relazioni.🔗 Leggi su Iodonna.it
The baby’s inner voice helps Mom win a billionaire husband and become the family favorite! #drama
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