In molte famiglie, le discussioni sui soldi tra genitori sono all’ordine del giorno, creando un ambiente in cui il denaro viene percepito come una fonte di tensione. Se i genitori sono particolarmente ossessionati dal risparmio, questa mentalità può influenzare anche i figli, che crescono con una forte sensibilità verso le questioni finanziarie. Fin dall’infanzia, il modo in cui si parla di denaro contribuisce a plasmare le competenze economiche di una persona.

I n famiglia, il denaro è un’atmosfera e la si assorbe già da piccoli, prima ancora che si impari a contarlo. Che il denaro sia stato dato per ovvio o non fosse mai abbastanza, che abbia incarnato l’angoscia o la sicurezza, il prestigio oppure il distacco, che di denaro se ne sia parlato sempre o che sempre, invece, lo si sia occultato dentro un silenzio teso, siamo tutti figli e figlie delle economie domestiche che abbiamo respirato. Quello sui soldi è, infatti, uno dei più potenti imprinting emotivi che riceviamo dai genitori e dalla famiglia, un albero genealogico economico su cui innesteremo domani i nostri comportamenti, i valori, le relazioni.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Papà e mamma litigavano per i soldi? Facile che un figlio possa vederli come il male assoluto. Erano fissati con il risparmio? L’ossessione potrebbe trasmettersi. Perché la competenza finanziaria è anche una questione di alberi genealogici. Economici

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The baby’s inner voice helps Mom win a billionaire husband and become the family favorite! #drama

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