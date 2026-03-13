Carolyn Bessette, ex PR di Calvin Klein, è rimasta un'icona del minimalismo anche a 27 anni dalla sua scomparsa. Il suo stile, caratterizzato da look semplici e eleganti, ha influenzato molte tendenze nel mondo della moda. Gli stilisti più famosi hanno contribuito a definire il suo modo di vestire, che oggi risulta difficile da replicare con facilità.

Avanti veloce fino ad oggi: Love Story, la serie che racconta la relazione tra il rampollo dei Kennedy e la PR di Calvin Klein, finita con il tragico incidente di Marta's Vineyard, sta entusiasmando non solo gli irriducibili romantici ma anche gli appassionati di moda, che vedono nella protagonista femminile la loro nuova musa ispiratrice. Carolyn Bessette ha vissuto prima dei social: nel 1994, quando la sua immagine inizia a circolare su riviste patinate e tabloid, viene elogiata per il suo aspetto ma sarà solo dopo la sua scomparsa, e con l'arrivo di Internet, che si trasformerà in un'icona di stile globale, alla quale è stato anche dedicato il libro CBK: Carolyn Bessette Kennedy, A Life in Fashion di Sunita Kimar Nair, la «bibbia» per tutti coloro che ammirano il suo guardaroba fatto di capi semplici e raffinati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Carolyn Bessette è stata l'icona indiscussa del minimalismo. Che cos'era, chi erano gli stilisti più famosi… e perché oggi il suo stile non è così facile da replicare come si potrebbe pensare

