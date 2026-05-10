Papa a Sant’Angelo Lodigiano | il legame con la Santa degli emigranti

Il Papa ha visitato Sant’Angelo Lodigiano, un momento che ha richiamato l’attenzione sulla figura di una donna nota per aver superato l’impresa di Colombo e considerata la Santa degli emigranti. La sua storia è stata ricordata in occasione di un evento che ha coinvolto la comunità locale, sottolineando il legame tra le sue azioni e l’attuale attenzione alle politiche migratorie. L’intervento ha suscitato riflessioni sulla connessione tra passato e presente in questo ambito.

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? Punti chiave Come può la storia di Cabrini influenzare le politiche migratorie attuali?. Chi è la donna che ha superato l'impresa di Colombo?. Perché il Papa ha scelto proprio Sant’Angelo Lodigiano per questa visita?. Quali opere concrete fondò la Santa per proteggere gli emigrati?.? In Breve Cabrini fondò 67 opere tra asili, ospedali e scuole in vari continenti.. Missione iniziata nel 1889 a New York su indicazione di Papa Leone XIII.. La Santa ricevette la canonizzazione nel 1946 dopo la morte a Chicago nel 1917.. Il percorso include anche la venerazione delle spoglie di Sant'Agostino a Pavia.. Il 20 giugno prossimo, Papa Leone XIV si recherà a Sant’Angelo Lodigiano per una visita pastorale che pone al centro della riflessione il legame tra la figura di Santa Francesca Saverio Cabrini e le dinamiche migratorie contemporanee.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Papa a Sant’Angelo Lodigiano: il legame con la Santa degli emigranti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Da Cabrini agli emigranti di oggi. Il senso della visita di papa Leone XIV a Sant’Angelo LodigianoLa notizia che papa Leone XIV si recherà a Sant’Angelo Lodigiano il 20 giugno, nell’ambito della visita pastorale già prevista a Pavia per venerare... Papa a Sant’Angelo: il legame segreto con la Santa di Chicago? Cosa sapere Papa Leone XIV visiterà Sant’Angelo Lodigiano il 20 giugno dopo la tappa a Pavia. Argomenti più discussi: Cresce l’attesa per la visita di Leone XIV a Sant’Angelo Lodigiano; Comunicato stampa sulla visita del Santo Padre; Visita del Papa, ancora non disponibili i pass per accedere alle piazze; Campane a festa nel Lodigiano per il benvenuto al Papa.