Papa a Sant’Angelo | il legame segreto con la Santa di Chicago

Il Papa visiterà Sant’Angelo Lodigiano il 20 giugno, dopo aver passato alcune ore a Pavia, in un viaggio che richiama un legame storico tra il pontefice e la santa Francesca Cabrini. La visita si inserisce in un percorso che coinvolge momenti di riflessione e celebrazione, sottolineando l’importanza di questo rapporto nel contesto religioso. La presenza del Papa nella cittadina sarà seguita con attenzione da parte delle autorità e dei fedeli locali.

? Cosa sapere Papa Leone XIV visiterà Sant’Angelo Lodigiano il 20 giugno dopo la tappa a Pavia.. Il viaggio celebra il legame tra il pontefice e la santa Francesca Cabrini.. Il 20 giugno il Papa raggiungerà Sant’Angelo Lodigiano per un incontro che affonda le radici nella storia di Santa Francesca Saverio Cabrini, nata proprio in questo borgo il 15 luglio 1850. La notizia, confermata dal vescovo di Lodi monsignor Maurizio Malvestiti, colloca la visita apostolica di Leone XIV all’interno di un itinerario che toccherà anche Pavia. Il pontefice, nato come Robert Francis Prevost, ha un legame profondo con la città di Chicago, luogo dove il 22 dicembre 1917 si concluse l’esistenza della patrona degli emigranti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Papa a Sant’Angelo: il legame segreto con la Santa di Chicago Notizie correlate Papa Leone XIV in visita a Sant’Angelo Lodigiano il 20 giugno, sulle orme di Santa CabriniSant’Angelo Lodigiano (Lodi), 23 aprile 2026 – Per la comunità di fedeli del Lodigiano la notizia è una di quelle storiche: papa Leone XIV sarà in... Santa Rita e Papa Leone XIV: gemellaggio di fede 2026 tra Cascia e ChicagoSi svilupperà dal 13 al 19 marzo con la Fiaccola della pace e del perdono che giungerà nella città natale di Papa Leone XIV e poi in Vaticano Si è... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Processo per omicidio stradale a Sant’Angelo dei Lombardi: giovane imputata per la morte di Giacomo De Respinis; CALCIO La sconfitta a Vimercate costa cara a Giglio, esonerato dalla Milanese; Monete da collezione: il ducato che valse la liberazione del Papa in asta a partire da 20 mila euro; Speciali Ezio Mauro -La replica del 20/4/2026. PAPA LEONE Il Pontefice, il 20 giugno, arriverà a Sant’Angelo per visitare i luoghi di Santa Francesca Cabrini. Venerdì 24 aprile edizione speciale de «il Cittadino»La comunicazione è arrivata alle 16 di oggi, giovedì 23 aprile, in Episcopio, a cura di monsignor Maurizio Malvestiti, vescovo di Lodi. ilcittadino.it Papa Leone XIV a Sant’Angelo Lodigiano il 20 giugno, il vescovo: Qui per Santa Francesca CabriniPapa Leone XIV sarà in visita a Sant’Angelo Lodigiano, in provincia di Lodi, il 20 giugno nell’ambito della visita apostolica già annunciata a Pavia. A dare la notizia è monsignor Maurizio Malvestiti, ... milano.repubblica.it LA CORSA DI ALBERTO Evento benefico Sant’Angelo Romano (RM) sabato 27 giugno 2026 ore 18:00 Corsa competitiva e camminata non competitiva Le distanze: - 6,5 km per la competitiva; - 3,8 km per la non competitiv - facebook.com facebook