Paola Caruso oggi a Verissimo per la prima volta in studio anche il figlio Michele
Oggi, domenica 10 maggio, una nota showgirl sarà ospite del programma televisivo Verissimo. Per la prima volta in studio, sarà presente anche il suo figlio Michele, con cui condividerà un’intervista di famiglia. La partecipazione è stata annunciata attraverso fonti ufficiali e rappresenta un momento particolare per la donna, che si confronterà pubblicamente con il pubblico e i telespettatori.
(Adnkronos) – Paola Caruso sarà ospite oggi, domenica 10 maggio, a Verissimo per un'intervista di famiglia insieme al figlio Michele. L'ex Bonas di 'Avanti un altro' torna nel salotto di Silvia Toffanin dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, conclusa poche settimane fa a pochi passi dalla finale. Prima della sua partecipazione al reality. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Notizie correlate
Leggi anche: Paola Caruso a Verissimo, il figlio Michele e la morte della mamma
Paola Caruso: “Farò il GfVip, mio figlio Michele mi mancherà tanto”(Adnkronos) – Paola Caruso sarà tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in partenza su Canale 5 dal 17 marzo.