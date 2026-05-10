Paola Caruso oggi a Verissimo per la prima volta in studio anche il figlio Michele

Oggi, domenica 10 maggio, una nota showgirl sarà ospite del programma televisivo Verissimo. Per la prima volta in studio, sarà presente anche il suo figlio Michele, con cui condividerà un’intervista di famiglia. La partecipazione è stata annunciata attraverso fonti ufficiali e rappresenta un momento particolare per la donna, che si confronterà pubblicamente con il pubblico e i telespettatori.

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