Paola Caruso | Farò il GfVip mio figlio Michele mi mancherà tanto

Paola Caruso ha annunciato che parteciperà alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, che prenderà il via su Canale 5 il 17 marzo. La concorrente ha anche detto che le mancherà molto suo figlio Michele durante il periodo in cui sarà dentro la casa. La presenza di Caruso nel reality è stata confermata dai programmi televisivi.

(Adnkronos) – Paola Caruso sarà tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in partenza su Canale 5 dal 17 marzo. La Bonas di 'Avanti un altro' è stata ospite oggi a Verissimo e ha parlato di questa nuova avventura: "Sono felicissima, ma penso a mio figlio Michele, mi mancherà da morire". Un'opportunità che arriva al momento giusto: "La vita mi ha messo tanto alla prova, mi ha tolto tutto ma mi ha resa la donna che sono oggi. Sono una mamma, una donna forte e resiliente". Caruso ha parlato del dolore che ha vissuto negli ultimi mesi per la morte della mamma Wanda: "Il dolore c’è sempre, la perdita non si potrà mai colmare. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

