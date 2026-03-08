paola caruso a verissimo il figlio michele e la morte della mamma

Oggi a Verissimo, Paola Caruso parlerà del rapporto con suo figlio Michele e della perdita della madre. La showgirl intervisterà in diretta, condividendo dettagli sulla sua vita familiare e il peso della perdita. L’ospitata si svolge nella giornata dedicata alle donne, domenica 8 marzo. La puntata si concentrerà su temi personali e intimi, senza approfondimenti su altri aspetti della sua carriera.

(Adnkronos) – Paola Caruso sarà ospite oggi, domenica 8 marzo, a Verissimo. Nel corso dell’ultima intervista a Silvia Toffanin, la Bonas di Avanti un altro aveva raccontato il dolore per la morte improvvisa della mamma Wanda: “Non mi rendo conto che non ci sia più, se n’è andata così. Ho fatto di tutto per aiutarla, per tenerla in vita”, aveva raccontato la showgirl. La showgirl aveva confidato che la madre stava da tempo in una struttura: “Sono andata di sabato da lei, sembrava contenta. Domenica ero a casa, mi chiamano alle 13 e mi dicono che mia madre è morta. Ho chiuso il telefono, ho pensato fosse uno scherzo. L’avevo vista il giorno prima, era tranquilla. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

