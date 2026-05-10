Paola Caruso | Dopo il GF Vip sto rimettendo insieme i pezzi Sono stata vera ma non mi hanno capita

Dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip, la showgirl ha commentato l’esperienza, affermando di essere dispiaciuta per alcune reazioni di rabbia e di sentirsi incompleta nel modo in cui è stata interpretata dagli altri. Ha spiegato di essere ancora in fase di riflessione e di ricostruzione personale, sottolineando di aver cercato di essere sincera, anche se non sempre compresa appieno.

Paola Caruso ha parlato dell'esperienza appena conclusa al Grande Fratello Vip. La showgirl ha ammesso di essere dispiaciuta per la rabbia mostrata in più occasioni e ha ammesso: "Non sono stata capita. Questa rabbia la tenevo nascosta e non lo sapevo".🔗 Leggi su Fanpage.it

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