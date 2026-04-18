GF Vip Paola Caruso furiosa contro Antonella Elia finalista | Hanno premiato una psicopatica

Dopo l'annuncio della finalista del GF Vip, si sono intensificati gli scontri tra le due concorrenti. Paola Caruso ha espresso il suo disappunto attraverso parole dure, accusando l'altra partecipante di comportamenti inappropriati. La discussione si è protratta nel corso delle ultime ore, con toni molto accesi e dichiarazioni che hanno attirato l'attenzione dei media. La disputa tra le due donne continua a destare interesse tra il pubblico e gli appassionati dello show.

Lo scontro tra Paola Caruso e Antonella Elia raggiunge livelli critici dopo l'elezione di quest'ultima come prima finalista del Gf Vip. Tra accuse e offese, la showgirl calabrese minaccia di abbandonare il gioco: "È vergognoso, me ne vado".🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Paola Caruso furiosa al GF Vip, la lite con Antonella Elia e lo sfogo: “Non è più un gioco, è cattiveria”Nella casa del GF Vip la tensione è alle stelle: Paola Caruso ha litigato duramente con Antonella Elia e si è poi sfogata in confessionale.

Antonella Elia finalista al GF Vip, Paola Caruso attacca: “La denuncio”La vittoria al televoto di Antonella Elia scatena una reazione furiosa di Paola Caruso, che critica anche gli spettatori: insulti, accuse e minacce...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, Paola Caruso ad Antonella Elia: Provocazione che va avanti da tempo; Grande Fratello Vip, Paola Caruso contro tutti: Sono venuta per altro, non per farmi insultare; GF Vip, scontro acceso tra Paola Caruso e Antonella Elia: Non mi parlare più; Paola Caruso furiosa al GF Vip, la lite con Antonella Elia e lo sfogo: Non è più un gioco, è cattiveria.

Paola Caruso minaccia l’addio al GF Vip e attacca duramente EliaCrisi di Paola Caruso al Grande Fratello Vip dopo il televoto Nella notte tra il 17 e il 18 aprile 2026, nella Casa del Grande Fratello Vip, la showgi ... assodigitale.it

Gf Vip 8, Paola Caruso dopo la puntata sclera contro Antonella Elia: Psicopatica, animale!Ieri sera è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Gf Vip 8, durante la quale è stata eletta la prima finalista del reality show condotto da Ilary Blasi. isaechia.it

Paola Caruso (@PaolaCarusoOfficial) - nl-nl.facebook.com facebook